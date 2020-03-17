Март 17th, 2020

В Голливуде назвали худшие фильмы года

16 марта 2020 года объявили лауреатов премии «Золотая малина». Узнавай, кто получил «антиоскар» в этом году.

На вручении премии «Оскар» кинонаграды не закончились. Хотя актеры и режиссеры точно не мечтают о такой статуэтке, но тех, кто хуже всего выполнил свою работу «Золотая малина» не обходит.

В Голливуде назвали представителей киноиндустрии, которые получили награду на юбилейной 40-й премии «Золотая малина». Победителей выбирают более 500 анонимных членов Фонда премии из 12 стран мира. Голосование происходит в почтовом формате. А тем, кто выиграл в номинации, дают пластмассовую ягоду малины, покрытую золотой краской.

Смотри список победителей «антиоскара», чтобы точно, какую киношку лучше обойти своим вниманием.

Золотая малина 2020 — победители «антиоскара»:

Худший фильм — «Кошки»

Худший актер - Джон Траволта (The Fanatic и Trading Paint)

Худшая актриса - Хилари Дафф («Призраки Шэрон Тейт»)

Худшая мужская роль второго плана — Джеймс Корден («Коты»)

Худшая женская роль второго плана — Ребел Уилсон («Коты»)

Худший сценарий — «Коты»

Худший режиссер — Том Хупер («Коты»)

Худший римейк или сиквел — «Рэмбо: Последняя кровь»

Награда за возвращение к качественному кино — Эдди Мерфи («Мое имя Долемайт»)