 
 
Март 17th, 2020

Умер основатель группы «Гражданская оборона» Кузя УО.

ГрОбОдин из основателей культовой панк-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, более известный под псевдонимом Кузя УО, умер на 56-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге.

 Трагическую новость сообщил в фейсбуке старший брат лидера группы Егора Летова Сергей и подтвердили друзья музыканта. По словам его коллеги и товарища Владимира Мироненко, «Кузьма плечом к плечу с Егором — в сибирско-панковском раю».

 Группу «Гражданская оборона» создали Егор Летов с Констатином Рябиновым в 1984 году. В 1999-м Кузя УО покинул коллектив, чтобы больше сил и времени уделять сольному проекту «Кузьма & ВиртУОзы». «Гражданская оборона» просуществовала с перерывами до 2008 года, когда из-за проблем с алкоголем умер Егор Летов.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>