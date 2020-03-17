Март 17th, 2020

Умер основатель группы «Гражданская оборона» Кузя УО.

Один из основателей культовой панк-группы «Гражданская оборона» Константин Рябинов, более известный под псевдонимом Кузя УО, умер на 56-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге.

Трагическую новость сообщил в фейсбуке старший брат лидера группы Егора Летова Сергей и подтвердили друзья музыканта. По словам его коллеги и товарища Владимира Мироненко, «Кузьма плечом к плечу с Егором — в сибирско-панковском раю».

Группу «Гражданская оборона» создали Егор Летов с Констатином Рябиновым в 1984 году. В 1999-м Кузя УО покинул коллектив, чтобы больше сил и времени уделять сольному проекту «Кузьма & ВиртУОзы». «Гражданская оборона» просуществовала с перерывами до 2008 года, когда из-за проблем с алкоголем умер Егор Летов.