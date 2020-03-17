Март 17th, 2020

Ученые выяснили почему на десерт хочется сладкое





Многие люди испытывают желание съесть после еды десерт. Для тех, кому необходимо похудеть или снизить потребление сахара, это может быть проблемой.

Об этом сообщает Times Now.



Специалисты отмечают, что очень важно понимать причину такого пристрастия к сахару, особенно когда человек пытается избежать его.



По словам экспертов, для большинства людей это не просто привычка. Большинство просто привыкли к тому, чтобы заканчивать трапезу чем-то сладким. Если вы пытаетесь уменьшить потребление сахара, лучше избавиться от этой привычки.



Они объясняют, что одной из причин желания сахара является несбалансированный рацион, в котором преобладает пища, богатая крахмалом и рафинированными углеводами. Она очень быстро усваивается организмом, и это приводит к внезапному всплеску, а затем к снижению уровня сахара в крови. Внезапное падение сахара может вызвать сильную тягу к сладкому.



Регулярные резкие колебания сахара в крови крайне негативно сказываются на состоянии поджелудочной железы, способствуя развитию метаболических нарушений, с которыми ассоциируются ожирение, диабет и сердечно-сосудистые нарушения.



Чтобы избежать тяги к сахару, убедитесь, что вы придерживаетесь сбалансированной и здоровой диеты. Чистка зубов после еды может также помочь уменьшить тягу к сладкому.



Диетологи во всем мире не первый год говорят о том, что содержащие большое количество сахара продукты – далеко не самые полезные для людей. В этот раз врач Елена Соломатина назвала самые вредные для человека сладости.