Март 17th, 2020

Ученые — в центре нашей Галактики готова взорваться Черная дыра

Ученые — в центре нашей Галактики готова взорваться Черная дыра. Ее активность значительно выросла за последние годы, считают специалисты.

Новые наблюдения подтвердили, что начиная с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики усиливается. Результаты исследования описаны в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics. Препринт статьи доступен в онлайн-библиотеке arXiv.org.

Стрелец А* — сверхмассивная черная дыра, находящаяся в 26 тысячах световых лет от нас, в центре Млечного Пути — не отличается особенной активностью в сравнении с аналогичными объектами в центрах многих других галактик, которые активно подпитываются материалом из окружающего пространства. Тем не менее, яркость центра нашей Галактики ежедневно немного колеблется по электромагнитному спектру. А начиная с 2014 года излучение Стрельца А* набирает силу. Окрестности этой черной дыры испускают все больше мощных вспышек, которые со временем становятся все ярче.

В 2017 году бельгийский астрофизик Энмануэль Моссу (Enmanuelle Mossoux) из Льежского университета и французский астроном Никола Гроссо (Nicolas Grosso) из Страсбургской астрономической обсерватории опубликовали отчет о 16-летнем наблюдении за черной дырой Стрелец А* космическими телескопами XMM-Newton, Chandra и Swift. За этот период они зарегистрировали в общей сложности 107 вспышек, интенсивность которых с 2014 года стала нарастать. В статье отмечалось, что с 31 августа 2014 года количество ярких рентгеновских вспышек увеличилась в три раза, а количество слабых вспышек с августа 2013 года, наоборот, уменьшилось.

Сейчас эти же ученые вместе со своими коллегами подготовили отчет за период с 2016 по 2018 годы, из которого видно, что наш галактический центр становится все более беспокойным. За этот период астрономы наблюдали 14 новых вспышек, что вместе с предыдущими данными составляет в общей сложности 121 вспышку за период с 1999 по 2018 годы.

Авторы приводят также результаты предварительного анализа данных за 2019 год, в течение которого телескоп Swift зарегистрировал целых четыре ярких вспышки — небывалое количество за такой короткий период. Данные телескопов XMM-Newton и Chandra за 2020 год еще готовятся к публикации. После того, как они будут опубликованы, по мнению ученых, можно будет делать предварительные выводы о причинах повышенной рентгеновской активности — это могут быть эпизоды аккреции, приливной активности или влияние проходящих астероидов.

Повторный анализ не подтвердил снижение количества слабых вспышек, о котором говорилось в статье 2017 года, они оставались довольно стабильными в течение всего периода наблюдений. А вот сильных вспышек стало намного больше.

Хотя исследование касается только рентгеновского диапазона волн, авторы отмечают, что и в ближнем инфракрасном диапазоне в прошлом году черная дыра в 75 раз превышала свою обычную яркость. Авторы пишут, что это “беспрецедентно по сравнению с историческими данными”.