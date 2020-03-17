 
 
Март 17th, 2020

Ученые: в изменении климата виноваты богатые

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На богатых людях лежит основная доля ответственности за климатический кризис, показало исследование британского Университета Лидса, затронувшее 86 стран.

Ученые обнаружили, что во всех этих странах десятая часть населения с самыми высокими доходами потребляет примерно в 20 раз больше энергии, чем десятая часть с самыми низкими доходами.

В основном это потому, что самые бедные люди меньше пользуются транспортом и не могут себе позволить собственных автомобилей.

Исследование показало, что чем богаче люди, тем больше энергии они потребляют, и эта зависимость есть во всех рассмотренных странах.

Авторы доклада также предупредили, что если правительства кардинально не изменят политику, к 2050-му году потребление энергии возрастет в два раза по сравнению с 2011-м.

Category: Мир, Новости ﻿
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