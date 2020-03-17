Ученые: в изменении климата виноваты богатые

На богатых людях лежит основная доля ответственности за климатический кризис, показало исследование британского Университета Лидса, затронувшее 86 стран.
Ученые обнаружили, что во всех этих странах десятая часть населения с самыми высокими доходами потребляет примерно в 20 раз больше энергии, чем десятая часть с самыми низкими доходами.
В основном это потому, что самые бедные люди меньше пользуются транспортом и не могут себе позволить собственных автомобилей.
Исследование показало, что чем богаче люди, тем больше энергии они потребляют, и эта зависимость есть во всех рассмотренных странах.
Авторы доклада также предупредили, что если правительства кардинально не изменят политику, к 2050-му году потребление энергии возрастет в два раза по сравнению с 2011-м.
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