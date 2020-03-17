Март 17th, 2020

Учены нашли удивительные лечебные свойства кофеина





По утрам вы долго не можете проснуться и чувствуете себя вялым? К сожалению, многие выбирают неестественные и нездоровые способы зарядиться энергией, такие как энергетические напитки или таблетки. Но, оказывается, есть способ более приятный и даже полезный для здоровья.

Ученые сообщили, что напитки, содержащие кофеин, не только заряжают бодростью на целый день, но и благотворно влияют на мозг человека, поскольку помогают бороться с когнитивными нарушениями, вызванными старением, сообщает mignews.com.uа. Профессора из университета Скрентона обнаружили, что у тех, кто употребляет от трех до пяти чашек кофе в день, риск заболеть диабетом и различными сердечными заболеваниями снижается на 15 %, в отличие от тех, кто пропускает ежедневную «дозу».