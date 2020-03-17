Учены нашли удивительные лечебные свойства кофеина

По утрам вы долго не можете проснуться и чувствуете себя вялым? К сожалению, многие выбирают неестественные и нездоровые способы зарядиться энергией, такие как энергетические напитки или таблетки. Но, оказывается, есть способ более приятный и даже полезный для здоровья.
Ученые сообщили, что напитки, содержащие кофеин, не только заряжают бодростью на целый день, но и благотворно влияют на мозг человека, поскольку помогают бороться с когнитивными нарушениями, вызванными старением, сообщает mignews.com.uа. Профессора из университета Скрентона обнаружили, что у тех, кто употребляет от трех до пяти чашек кофе в день, риск заболеть диабетом и различными сердечными заболеваниями снижается на 15 %, в отличие от тех, кто пропускает ежедневную «дозу».
Мета-анализ указывает на наличие связи между употреблением кофе и полезными свойствами. Это снижение на 2-20% риска распространенных видов рака, включая рак груди, прямой кишки, матки и предстательной железы; уменьшение на 5% угрозы сердечно-сосудистых заболеваний, а также сахарного диабета второго типа и болезни Паркинсона на 30%.
Кроме того, помимо кофеина кофе содержит тригонеллин, который способствует регенерации дендридов и аксонов. Именно эти отростки соединяют между собой нервные клетки мозга. Таким образом, если необходимо усвоить сразу большой массив информации, кофе поможет улучшить память и повысить активность мозга.
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