Март 17th, 2020

У человека нашли вторую «дверь» для коронавируса

Pleiotrope / Wikimedia Commons

Китайские ученые обнаружили еще одну мишень для коронавируса SARS-CoV-2 на поверхности клеток человека. Это белок CD147, которым, кстати, пользуется не только предыдущий коронавирус, возбудитель атипичной пневмонии, но и малярийный плазмодий. Заблокировав этот белок, исследователям удалось остановить распространение вируса в клеточной культуре. Клинические испытания соответствующего препарата-блокатора уже начались. Работа опубликована на портале препринтов bioRxiv.

Лекарство от коронавируса SARS-CoV-2 можно искать разными способами: например, попробовать запретить ему размножаться внутри клеток или стимулировать собственные системы клеточной защиты. Но есть и другой путь — заблокировать вирусу дорогу внутрь клеток.

Атака вируса на мишень начинается с того, что он прилипает своими поверхностными белками к белкам на мембране клеток. Затем мембрана вируса сливается с клеточной, а внутреннее содержимое вирусной частицы (РНК-геном) оказывается внутри клетки. До сих пор считалось, что SARS-CoV-2, как и его предшественник, SARS-CoV, возбудитель атипичной пневмонии, лучше всего связывается с клеточными белком ACE2. Однако у нового коронавируса целых четыре поверхностных белка, поэтому логично предположить, что и мишеней, то есть точек связывания с клеткой, у него будет несколько.

Кэ Ван (Ke Wang) вместе с коллегами из Четвертого военного медицинского университета в Сиане описали еще одну такую «дверь» внутри клетки, которую может использовать SARS-CoV-2. Еще в 2005 году, после вспышки атипичной пневмонии, они заметили, что SARS-CoV может связываться с рецептором CD147 на поверхности клеток. Это белок из семейства иммуноглобулинов. Судя по всему, у него несколько функций: например, он запускает работу металлопротеиназ — белков, перестраивающий внеклеточное вещество в тканях. Поскольку и предыдущая мишень, АСЕ2, у двух вирусов оказалась общей, то они предположили, что новый коронавирус тоже будет связываться с CD147.

Чтобы это проверить, исследователи заразили коронавирусом культуру клеток человеческой почки. Затем они обрабатывали ее антителами к CD147 и измеряли количество поврежденных клеток, а также концентрацию вирусных геномов в среде культивирования. Оказалось, что при концентрации антител в 3 мкг/мл удается достичь практически стопроцентной остановки распространения вируса между клетками.

Затем авторы работы показали с помощью иммунофлуоресцентного анализа, что поверхностный белок коронавируса SP и CD147 способны взаимодействовать друг с другом. И, наконец, окрасили клетки, зараженные коронавирусом, антителами к этим белкам. Внутри клеток SP и CD147 оказались рядом, что подтверждает предположение о том, что CD147 может помогать вирусу проникнуть внутрь клеток.

Слева — клетка почки, зараженная коронавирусом. Черная стрелка указывает на вирусную частицу внутри клетки. Справа — колокализация вирусного белка SP (красная стрелка) и CD147 (желтая стрелка). Wang et al. / bioRxiv, 2020 Поделиться



CD147 является мишенью не только для коронавирусов, но и для малярии — именно за эту молекулу на поверхности эритроцитов «хватается» малярийный плазмодий. Поэтому антитело-блокатор CD147 давно существует в виде нескольких препаратов. Параллельно с публикацией научных данных китайские ученые начали клиническое испытание этих препаратов для борьбы с SARS-CoV-2. Они считают, что закрывать эту «дверь» логичнее, чем предыдущую. Блокада ACE2 чревата разными побочными эффектами, в том числе для легких, которые и так в ходе инфекции страдают сильнее всего. В то же время, блокада CD147, по их мнению, не должна вызвать таких последствий.