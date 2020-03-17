«Сохнут» выпустил чрезвычайные инструкции по репатриации в условиях коронавируса

Еврейское агентство («Сохнут») в воскресенье выпустило чрезвычайный протокол для алии во время коронавирусного кризиса, сообщает Israel Hayom. Инструкции разрабатывались совместно с израильским Министерством алии и интеграции.

Развернутые инструкции охватывают порядок репатриации новых граждан Израиля с момента приземления в Израиле до их первых шагов по абсорбции в Эрец Исраэль. Также речь идет о работе эмиссаров Еврейского агентства за рубежом.

Прежде всего, Еврейское агентство заявило, что репатриация в Израиль продолжается в контролируемых и ограниченных масштабах. Организация внедряет комплексные чрезвычайные процедуры для ввоза новых репатриантов в Израиль и их безопасного приема в этот тяжелый период.

В соответствии с инструкциями, каждый новый репатриант, прибывающий в страну, непосредственно перед получением репатриантских документов должен будет подписать обязательство по пребыванию в домашнем карантине не менее 14 дней сразу по прибытии в Израиль, а также письменное обязательство соблюдать все инструкции Министерства здравоохранения. В инструкции поясняется, что в течение всего периода карантина вновь прибывших специалисты Еврейского агентства вместе с сотрудниками Министерства алии и абсорбции не прекратят сопровождение репатриантов, , главным образом посредством дистанционной связи, чтобы оказывать им необходимую помощь и обеспечивать олим хадашим удовлетворение их потребностей.

В соответствии с новыми правилами в Иерусалиме будет действовать специальная иммиграционная горячая линия Еврейского агентства, которая связана с десятками мест по всему миру, где действует «Сохнут». Горячая линия укомплектована специалистами со знанием языков, которые помогут каждому иммигранту действовать в полном соответствии с инструкциями Министерства здравоохранения Израиля.

Специальный оперативный штаб Еврейского агентства по противостоянию коронавирусу будет работать круглосуточно с целью поддержания тесного контакта с еврейскими общинами, помогать с решением возникающих ситуаций и оказывать немедленную помощь репатриантам. Чрезвычайным штабом «Сохнута» руководит генеральный директор Амира Ароновиц и главный операционный директор Иегуда Сеттон.

«Сейчас настало время для взаимной ответственности и социальной солидарности в Израиле, среди еврейского народа и во всем мире. Мы предпримем меры, чтобы помочь еврейским общинам во всем мире, и применим технические средства и специальные программы для продолжения нашей текущей деятельности в регионах, где в настоящее время невозможно работать в полевых условиях», — заявил глава Еврейского Агентства Ицхак Герцог.

В связи с закрытием общественных учреждений и учебных заведений в Северной Америке, Еврейское агентство отзывает своих эмиссаров в Израиль на праздник Пасхи. Эмиссары «Сохнута» в других странах продолжат свою миссию.

Герцог также поручил эмиссарам Еврейского агентства в десятках стран по всему миру «продолжать выполнять свои миссии в условиях ограничений в связи со сложившейся ситуацией, выполнять инструкции местных властей, а также находить творческие способы связи со своими общинами и поддерживать их, даже когда личные встречи невозможны».

Маргарита Марьяновская