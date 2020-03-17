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Смелые девушки протестуют против коронавируса очень странным способом.

3В мире набрал популярность флешмоб под названием Coronavirus Challenge. Челлендж оказался преимущественно женским и посвящен распространившемуся из Китая на все континенты вирусу COVID-19.

 Девушки записывают очень странные видео и таким образом протестуют против коронавируса.

 Участницы флешмоба публикуют в соцсетях короткие ролики, на кадрах которых они облизывают ободки унитазов. Причем не дома, а в общественных местах. Так смелые дамы показывают всем, что коронавирус им не страшен, и жизнь продолжается.

А тем временем ВОЗ назвал обычную гигиену главным помощником в борьбе в коронавирусом.

COVID-19 во внешней среде боится жары — он погибает при температуре 26-27 °C. В более благоприятных условиях он сохраняет жизнеспособность на металлической поверхности до 12 часов, на ткани — от 6 до 12 часов. А на руках — несколько минут, пока вы себе его не занесете в носоглотку. Поэтому: если вы до чего-то дотронулись, мойте руки.

Так что,участникам флешмоба осталось рассчитывать лишь на свой иммунитет.

 

 

 

 

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