Март 17th, 2020

Смелые девушки протестуют против коронавируса очень странным способом.

В мире набрал популярность флешмоб под названием Coronavirus Challenge. Челлендж оказался преимущественно женским и посвящен распространившемуся из Китая на все континенты вирусу COVID-19.

Девушки записывают очень странные видео и таким образом протестуют против коронавируса.

Участницы флешмоба публикуют в соцсетях короткие ролики, на кадрах которых они облизывают ободки унитазов. Причем не дома, а в общественных местах. Так смелые дамы показывают всем, что коронавирус им не страшен, и жизнь продолжается.

А тем временем ВОЗ назвал обычную гигиену главным помощником в борьбе в коронавирусом.

COVID-19 во внешней среде боится жары — он погибает при температуре 26-27 °C. В более благоприятных условиях он сохраняет жизнеспособность на металлической поверхности до 12 часов, на ткани — от 6 до 12 часов. А на руках — несколько минут, пока вы себе его не занесете в носоглотку. Поэтому: если вы до чего-то дотронулись, мойте руки.

Так что,участникам флешмоба осталось рассчитывать лишь на свой иммунитет.