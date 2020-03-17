Март 17th, 2020

Сенаторы США призвали Саудовскую Аравию остановить обвал цен на нефть

Группа американских сенаторов призывает Саудовскую Аравию пересмотреть планы по резкому увеличению добычи и снижению цен на свою нефть для покупателей на всех рынках.

Как сообщает Politicо, с письмом к наследному принцу Мохаммеду бен Сальману обратились 13 сенаторов-республиканцев.

«Ваше королевское высочество, — пишут он. — США были годами были сильным и надежным партнером Саудовской Аравии. В свете этих близких стратегических отношений глубокую обеспокоенность вызвали планы королевства снизить цены и увеличить добывающие мощности. Это привело к крушению мировых цен на нефть в условиях, когда финансовые рынки мира уже несли серьезные потери».

США, как и Саудовская Аравия и весь мир, вынуждены иметь дело с последствиями пандемии Covid-19, которая разбалансирует глобальные энергетические рынки, говорится в письме.

«Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках. Но последние шаги ставят эту роль под сомнение», — пишут сенаторы.

Saudi Aramcо, государственная нефтяная корпорация, объявила о планах к апрелю увеличить добычу с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки, а впоследствии довести мощности до 13 млн баррелей в день за счет разморозки месторождений-гигантов, расположенных в «нейтральнойзоне» — на границе с Кувейтом.

Одновременно Эр-Рияд объявил беспрецедентные скидки на свои поставки — 6 долларов для Азии, 7 долларов — для США и 8 долларов — для Европы, где самый популярный саудовскиий сорт Arab Light будет продаваться на 10,25 доллара дешевле Brent.

Это решение было принято в ответ на отказ России дополнительно сократить добычу из-за эпидемии коронавируса и выйти из соглашения ОПЕК+. Его результатом стал рекордный с 1991 года обвал нефтяных котировок: на торгах в понедельник Brent падала до 29,45 доллара за баррель, минимума с 2016 года, хотя еще в начале марта цены держались около 50 долларов, а начинали год на отметках выше 70.

На 14.38 вторника майские фьючерсы на Brent стоят 30,3 доллара за баррель. Российская нефть Urals в Европе упала до 26 долларов за бочку. Американский сорт WTI торгуются по 29,5 доллара.

«Мы призываем королевство проявить конструктивное лидерство в стабилизации мировой экономики, успокоив экономическое беспокойство в нефтегазовом секторе в то время, когда государства по всему миру борются с пандемией», — пишут сенаторы.

Они добавляют, что «с нетерпением ждут» встречи с послом Саудовской Аравии в США принцессой Реемой бин Бандар аль Сауд, подчеркивая, что речь идет о вопросе «жизненной важности».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил о программе господдержки нефятного рынка, поручив Минэнерго скупать баррели на рынке для стратегического резерва топлива (SPR). Впрочем, свободных хранилищ у Вашингтона — только на 90 млн баррелей, тогда как избыток «черного золота» на мировом рынке составит от 800 млн до 1,3 миллиарда баррелей к концу года, оценивает IHS Markit.

«Такого превышения предложения над спросом на мировом рынке нефти никогда не было, — отмечает вице-президент Markit Джим Буркхард. — До сих пор самое значительное превышение предложения над спросом в течение 6 месяцев составляло 360 млн баррелей. То, что может произойти, превышает этот уровень вдвое».

Решение России отказаться от сокращения добычи в ответ на коронавирус и заявления высших чиновников о том, что Саудовская Аравия стала «слабым звеном» на нефтяном рынке, похоже, не на шутку разозлили королевскую семью.

Сделку по ограничению добычи Эр-Рияд тянул почти в одиночку, перевыполняя свои обязательства и добровольно сокращая производство сверх. Россия же «обманывала» партнеров по ОПЕК, заявил CNN саудовский источник, знакомый с позицией наследного принца Мохаммеда бен Сальмана.

России было «дано много шансов», но теперь принято решение «проявить принципиальность», сказал он.