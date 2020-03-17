Март 17th, 2020

Сексапильная Дженнифер Лопес в боди похвасталась роскошными ногами

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно на видео сняла свои аппетитные ягодицы, сейчас похвасталась своими роскошными ногами.

На своей странице в Instagram 50-летняя звезда опубликовала снимок, посвященный ее новой коллекции одежды для женщин, которая выходит через 2 дня.

На снимке Джей Ло позирует в черно-белом боди и босоножках на шпильках.

«2 дня» — написала под снимком звезда.

Поклонники певицы высоко оценили ее снимок, так как за сутки его лайкнуло более трех миллионов пользователей.

«Это та, кого мы называем иконой. Поза — огонь», «Эти ноги лучше, чем мое будущее», «Вы уверены, что вам 50?», — писали восторженные поклонники.