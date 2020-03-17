Март 17th, 2020

Российскую нефть перестали покупать — в том числе и Китай

Беда на нефтяном рынке Европы, куда хлынула саудовская нефть со скидкой в 10 долларов к Brent, пришла к российским нефтяникам не одна.

Государственная нефтехимическая компания Китая — Sinochem — приняла решение отказаться от закупок у «Роснефти» в связи с санкциями США, сообщили Reuters два источника на рынке.

Китай является крупнейшим покупателем российской нефти: в прошлом году в КНР ушло 47% нефтяного экспорта по трубопроводам (40 из 84 млн тонн) и больше трети поставок через порты. В сумме это 2-2,5 млн баррелей в сутки, или каждая пятая бочка, извлеченная из российских недр.

Sinochem планировала закупить нефть для своего НПЗ в Гуаньчжоу на юго-востоке страны. Однако в материалах тендера отдельным пунктом прописала, что поставщиком не может быть «Роснефть» или ее дочерние структуры, говорят источники Reuters.