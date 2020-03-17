Март 17th, 2020

Принц Гарри и Меган в поисках нового персонала для себя.

Гарри и Меган вернулись в Канаду после последних официальных выходов в Великобритании. И внезапно столкнулись с трудностями,к которым были не готовы.

Новая жизнь без королевского персонала очень беспокоит Меган Маркл и принца Гарри. Команда во всем помогала паре, в том числе бороться со СМИ, а теперь им предстоит самостоятельно решать все проблемы либо нанимать незнакомых людей.

Королевский эксперт Омид Скоби считает, что герцоги Сассекские будут тяжело переживать разлуку с теми, кто помог им осуществить план. «Именно королевская команда сделала всё это. Меган и Гарри в страхе. Им пришлось оставить позади весь персонал, и они не представляют, что ждет в будущем их семью», — заявил Скоби.

Омид утверждает, что Меган высоко оценивает работу с королевским персоналом и дорожит этими людьми, несмотря на то, что ей было тяжело при дворце. По словам эксперта, сотрудники их с Гарри команды стали им второй семьей.

Герцогам Сассекским понадобиться некоторое время, чтобы войти в обычное русло жизни.