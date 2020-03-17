Март 17th, 2020

Определена смертельная доза алкоголя для разных людей

Даже в незначительных количествах алкоголь способен навредить человеку и не несет никакой пользы, и даже умеренное употребление алкоголя может вызывать 7 видов рака.

К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные почти 600 тыс. людей, периодически употребляющих алкоголь, передает ВВС.

Вредное воздействие начинает проявляться уже с 50 граммов спирта в неделю — это около двух небольших бокалов вина, пишет Change.

Вероятность летального исхода показывает очевидную — хоть и нелинейную — зависимость от количества выпиваемого алкоголя.

Продолжительность жизни начинает сокращаться уже на минимальном уровне — меньше 100 мл в неделю, а вероятность инсульта, развития ишемической болезни, сердечной недостаточности, гипертонии или аневризмы аорты со смертельным исходом и вовсе показала прямую линейную зависимость от объемов выпивки.

При этом вероятность инфаркта действительно несколько снижалась по мере роста дозы регулярно потребляемого спиртного.

В целом к 40 годам все участники исследования, употреблявшие алкоголь, показали снижение ожидаемой продолжительности жизни — от полугода у самых малопьющих до пяти лет у тех, кто регулярно употреблял более 350 мл чистого спирта в неделю.