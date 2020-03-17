 
 
Март 17th, 2020

Немецкий институт: пандемия коронавируса может длиться 2 года

Немецкий Институт Роберта Коха заявил, что эпидемия коронавируса может длиться два года, поскольку пандемия, как правило, протекает волнами

Об этом сообщает Европейская правда .

Институт — немецкая правительственная исследовательская организация, ответственная за контроль и профилактику заболеваний.

Глава института Лотар Вайлер заявил, что в «экстремальной ситуации» некоторые ограничения, которые сейчас применяются странами, могут действовать в течение всего времени пандемии.

Вайлер добавил, что продолжительность пандемии зависит от скорости изобретение вакцины, а также от количества людей, которые заражаются, выздоравливают и вырабатывают иммунитет к коронавируса (SARS CoV 2), вируса, который вызывает COVID-19.

Category: Мир, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>