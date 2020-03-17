 
 
Март 17th, 2020

Майли Сайрус дала советы по борьбе с вирусом

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Если вы переживаете за себя и свое здоровье, то уже наверняка знаете о том, какие же меры нужно предпринимать, чтобы снизить риск заражения COVID-19. А чтобы люди по всему миру не переставали поддерживать гигиену, звезды  мирового шоу решили регулярно напоминать своим поклонникам мерах безопасности.

Так, например, американская певица и актриса Майли Сайрус (Miley Cyrus) решила использовать образ Ханны Монтаны (героиню, которую сыграла певица в одноименном диснеевском сериале), чтобы поговорить с подписчиками о пандемии коронавируса.

«Будьте внимательны. Сострадательны. Будьте людьми. Никто не нуждается в каждом супе в магазине. Чем больше мы купим, тем более дорогими и редкими становятся вещи первой необходимости, поэтому многие могут остаться без самого необходимого. Это прекрасное время для практики сдержанности… невероятно трудно принимать разумные решения в панике, но подумайте дважды, прежде чем следовать страху и быть невнимательным. Если мы будем заботиться друг о друге, то у нас будет достаточно поводов для этого».

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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