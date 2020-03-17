Март 17th, 2020

Майли Сайрус дала советы по борьбе с вирусом

Если вы переживаете за себя и свое здоровье, то уже наверняка знаете о том, какие же меры нужно предпринимать, чтобы снизить риск заражения COVID-19. А чтобы люди по всему миру не переставали поддерживать гигиену, звезды мирового шоу решили регулярно напоминать своим поклонникам мерах безопасности.

Так, например, американская певица и актриса Майли Сайрус (Miley Cyrus) решила использовать образ Ханны Монтаны (героиню, которую сыграла певица в одноименном диснеевском сериале), чтобы поговорить с подписчиками о пандемии коронавируса.