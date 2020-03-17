 
 
Март 17th, 2020

Леся Никитюк предложила свой метод дезинфекции при пандемии.

никитюк6Леся Никитюк ,как обычно,реагирует на карантин с присущим ей юмором.

Девушка вынуждена ,ка и все другие артисты,приостановить свою творческую деятельность и заняться чем то не связанным с публичностью и телевидением. Она с удовольствием проводит время с друзьями,с племянницей,занимается спортом,ходит на прогулки и это все можно увидеть в ее блоге.

Но,тем не менее,иногда, все-таки, есть необходимость  выйти за покупками в общественное место. И чтобы не заразиться и не принести домой инфекцию,Леся предлагает старые народные проверенные способы-самогон и абсент.

Девушка напоминает,что употребление внутрь не так эффективно,как протирание рук и поверхности,но,при желании,можно обьединить два способа. Что ,без сомнения,сделает карантин веселее.

 

Tags: , , , | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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