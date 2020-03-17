Март 17th, 2020

Курс доллара в России с конца марта может вырасти до 100 рублей

Курс доллара в России с конца марта может вырасти до 100 рублей, а возможно и более. все зависит от цен на нефть и своевременной реакции на пандемию.

Наблюдательный совет Сбербанка просчитал «экстремальный» стрессовый сценарий с дальнейшим падением цен на нефть до 20 долларов за баррель. Об этом в ходе пресс-конференции онлайн сообщил во вторник глава банка Герман Греф.

По его словам, кризис в мировой экономики из-за коронавируса оказался более глубоким, чем ожидалось, на него наложился кризис на рынке нефти, где после развала соглашения ОПЕК+ разгорелась полноценная ценовая война: Саудовская Аравия объявила о планах в 1,5 раза нарастить экспорт (до 10 млн баррелей в сутки) и ввела беспрецедентные скидки.

«Мы рассматривали падение цен на нефть до уровня 20, мы рассматривали как экстремальный сценарий рост курса (доллара) до уровня 100 и так далее. С соответствующими макроэкономическими сдвигами, с временными разрывами производственных цепочек, с остановкой части предприятий», — цитирует Грефа РИА Новости.

Сбербанку, по его словам, ничего не угрожает. «У нас свободных ресурсов более чем достаточно — и валютных, и рублевых. Свободный лимит ликвидности составляет примерно 3 триллиона рублей. Ряду банков будет посложнее», — добавил Греф (цитата по «Интерфаксу»).

Пока, его словам, люди ведут себя «прагматично», не паникуют, в обменники не бросаются. В выходные наблюдалась повышенная выдача наличных с карт, а также рост трат в магазинах и аптеках, рассказал Греф.

Сценарий с нефтью по 20 и долларом дороже 100 — «это вообще экстремальный такой сценарий», подчеркнул Греф. «Более худшего сценария мы пока не придумали», — добавил он.

На 18.15 мск вторника фьючерсы на нефть Brent торгуются по 30,14 доллара за баррель. За две недели цены рухнули на 40%, а с начала года — в 2,3 раза.

В реальности, впрочем, нефть стоит еще дешевле: российский сорт Urals в европейских портах продается по 26 долларов за бочку. Саудовская нефть Arab Light поставляется в Европу со скидкой в 10,25 доллара к Brent — то есть дешевле 20 долларов.

В рублях бочка Urals стоит 1944 рубля (по курсу 74,8 рубля за доллар на 18.18), и для российских нефтяников такие цены уже сулят проблемы. Комфортный диапазон добывающей отрасли начинается с цены 2100 рублей за баррель, рассказывал ранее Reuters замминистра энергетики Павел Сорокин.

Чтобы вернуть цены в зону «комфорта» «Роснефти», ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и других крупных нефтяных компаний, доллар должен подняться до 80,5 рубля. Чтобы опустить цены до уровня саудовских, рубль должен рухнуть до 110 за доллар.

C середины января курс доллара на МосБирже вырос на 14 рублей, или 20%, евро подорожал на 16 рублей. «Валютный рынок достаточно сбалансирован, рубль сохраняет устойчивость», — прокомментировал ситуацию во вторник вице-премьер Андрей Белоусов.

Правительство в ежедневном режиме сверяет с ЦБ оценки ситуации на финансовом рынке, тактика властей состоит в том, чтобы «снижать волатильность финансовых рынков с учетом складывающейся обстановки в мире», сообщил Белоусов.

«ЦБ уже предпринял ряд мер, способствующих нормализации работы рынков, обеспечению финансового рынка достаточным количеством ликвидности. Банк России будет продолжать эту политику и дальше, выбирая меры, исходя из ситуации», — добавил он.