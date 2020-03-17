Коронавирус оказался в десять раз смертоноснее гриппа

В Университете американского штата Пенсильвания предположили, каких масштабов может достигнуть пандемия коронавируса COVID-19.

Доцент биологии Мацей Ф. Бони рассказал французскому изданию Slate.fr предположил, что власти Китая предоставляли заниженные данные о смертоносности коронавируса.

По мнению Бони, сотни тысяч случаев заражения, возможно, даже до миллиона, просто не были подсчитаны. При этом даже смертность в 2% или 3% чрезвычайно опасна, когда речь идет о легко передаваемой болезни.

«Показатель смертности от инфекции гораздо сложнее оценить, чем показатель смертности среди случаев заражения. Причина в том, что трудно сосчитать людей, которые болеют в легкой форме или не имеют симптомов», — отметил он.

При этом исследования ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Имперского колледжа и Института моделирования болезней в Лондоне показывают, что уровень смертности от коронавируса составляет от 0,5% до 0,94%. Другими словами, COVID-19 примерно в 10-20 раз более летальный, чем сезонный грипп.

Британские эксперты полагают, что жертвами коронавируса в одних только США могут стать от 350 тыс. до 660 тыс. человек.

Говоря о сроках эпидемии Бони не исключил, что она может затянуться на год и в корне изменить привычный образ жизни людей по всему миру.

Напомним, во всем мире коронавирусом заражены уже более 164 тыс., примерно 6,4 тыс. скончались.