Март 17th, 2020 Коронавирус: минздрав Израиля одобрил 8 экспериментальных лекарств, которые помогают





Министерство здравоохранения Израиля пошло на крайне нехарактерный шаг и одобрило восемь экспериментальных лекарств от коронавируса, не прошедших проверку ни американской комиссией по лекарствам, ни европейской администрацией по лекарствам и продовольствию.



Использование экспериментальных лекарств одобрено генеральным директором министерства здравоохранения Моше Баром в надежде сократить процесс выздоровления и предотвращения осложнений при заболевании.



Как правило, одобрение лекарств в Израиле является затяжным бюрократическим процессом, длящимся не менее года.



Среди одобренных лекарств:



Хлорохин, лекарственное средство известное врачам более 70 лет. Он применяется против малярии и ревматических заболеваний. 38-летний водитель из Восточного Иерусалима, находившийся в критическом состоянии , среди прочего, получал и это лекарство. В последние недели китайские врачи начали экспериментировать с этим лекарством в качестве средства против коронавируса. 10 больниц в Китае используют хлорохин для лечения COVID19. Пациенты демонстрируют значительные улучшения.



Также одобрено лекарственное средство ремдесвир. Это лекарство только в последние недели начали испытывать в Китае и Соединенных Штатах. Также оно было применено в случае упомянутого 38-летнего водителя, после чего его состояние резко улучшилось. Сегодня водитель уже сидел в кресле и говорил с семьей по телефону, а также общался с командой врачей — при то, что еще несколько дней назад он находился в коме и был подключен к аппарату искусственного дыхания. Ремдесвир приостанавливает размножение вируса в теле. Лекарство также применяется против вирусов MERS и SARS, которые являются “кузенами” коронавируса. Ремдесвир во время клинических испытаний продемонстрировал возможность остановить MERS у обезьяны.



Еще одно лекарство — калтера, объединяющее два антивирусных средств, применяемых против СПИДа. Оно применялось во всем мире и в Израиле против СПИДа и считается безопасным и эффективным.



Ресолеста — еще одно средство против СПИДа. Он препятствует репликации вируса СПИДа. Вместе с другими лекарствами он снижает содержание вируса в крови и держит его на низком уровне.



Ксоплоза — лекарство, созданное для борьбы с лихорадкой у тяжелобольных пациентов. Исследования показали, что оно также эффективно против коронавируса.



3082. Речь идет о лекарстве против коронавируса на стадии тестирования.



Павипиравир — антивирусное средство, созданное для блокирования репликации коронавируса. Опробовано на различных типах вируса RNA, сходного с коронавирусом и продемонстрировавшее хорошие начальные результаты.



Гипериммун глобин — вакцина, содержащая антивирусные антитела. Лекарство подает сигнал иммунной системе о необходимости атаковать вирус. “метит” его и вынуждает кровяные клетки их уничтожить.



Интерферон Альфа 2В. Лекарство первоначально созданное для лечение гепатита В и С и лейкемии. Также применяется для атаки и ликвидации вирусов.



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