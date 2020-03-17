Март 17th, 2020

Ким Кардашьян поддержала своих подписчиков поцелуем.

Ким Кардашьян и Канье Уэст еще год назад купили ранчо Monster Lake за 14 миллионов долларов в небольшом городе Коди в штате Вайоминг.Это идеальное место,чтобы укрыться с семьей от коронавируса.

На площади в 3000 акров разместились небольшой дом в стиле ранчо, конюшни и загоны для крупного рогатого скота, гостевые дома, птичий вольер и несколько сараев для хранения вещей. Но главное — это невероятный горный ландшафт вокруг ранчо и отсутствие соседей.

Раньше там был гостинничный комплекс.

Так же пара владеет несколькими квартирами в больших городах Америки,но сейчас они всей семьей предпочитают находиться вдали от людей.

Ким время от времени публикует фото с ранчо и заметно,что ей там очень нравится.

На своей странице Ким разместила снимок,где она в домашней обстановке и простом платье о передает привет и слова поддержки всем своим поклонникам и просит их не паниковать и верить ,что этот кошмар скоро закончится.