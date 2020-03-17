Март 17th, 2020

Катя Осадчая показала чем занимается на карантине.

Популярная ведущая «Светских новостей» привыкла находится в эпицентре событий. Пандемия разрушила многие планы и пришлось отложить много важных дел и сьемок.

Но,тем не менее,Катя нашла для себя много позитивных моментов в карантине.

Наконец то появилось время уделить достаточно времени сыну и мужу,Юрию Горбунову. Горбунов тоже является артистом,ведущим и продюсером и потому они крайне редко могут найти время даже для обычного семейного ужина.

Но сейчас все изменилось.Семья проводит время возле камина,устраивает семейные просмотры фильмов и играют с сыном.

А своим поклонникам,Катя порекомендовала сохранять спокойствие,чаще мыть руки и реже входить из дома.