Из-за коронавируса власти Ирана освободили из тюрем 85 тысяч заключенных

85 тысяч заключенных будут временно освобождены из иранских тюрем в рамках профилактики распространения эпидемии коронавируса. Среди освобожденных есть политзаключенные. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя судебной власти Ирана Голямхосейна Эсмаили.

Как заявил Эсмаили, будут освобождены заключенные, приговоренные к тюремным срокам менее пяти лет. Он не уточнил, когда отпущенные на свободу заключенные должны будут вернуться обратно в тюрьму.

«Мы приняли меры предосторожности, чтобы препятствовать распространению эпидемии в тюрьмах», — цитирует агентство слова иранского чиновника.

По последним данным, жертвами коронавирусной инфекции в Иране стали 988 человек, заразились 16 169 человек — это одна из наиболее затронутых эпидемией стран за пределами Китая.

Иранские тюрьмы переполнены, а санитарные условия в них не соответствуют минимальным нормам. 10 марта спецдокладчик ООН по правам человека в Иране Джаваид Рехман заявил, что потребовал от местных властей временно освободить всех политических заключенных.

За последние дни Иран освободил не менее 12 политзаключенных, отмечает Reuters со ссылкой на правозащитников. Однако известные политические заключенные продолжают оставаться в тюрьмах.

Среди них — десятки узников с двойным гражданством и несколько иностранцев.