Март 17th, 2020

Европа отказалась от российской нефти

Европа перестала покупать российскую нефть. По данным Bloomberg, уже в понедельник, 9 марта, два крупнейших мировых нефтетрейдера Vitol и Trafigura Group не смогли найти покупателей на Urals. Не было их и в среду, несмотря на скидки в 3—3,1 доллара к Brent, подхватывает Reuters, поскольку даже с таким дисконтом Urals стоит на 7 долларов дороже саудовской нефти.



Аттракцион невиданной щедрости Саудовская Аравия объявила в субботу после провала переговоров ОПЕК+, где Россия отказалась от дополнительного сокращения добычи. В ответ саудиты заявили о намерении нарастить производство черного золота и о резком снижении отпускных цен на всех рынках. При этом максимальный дисконт Saudi Aramcо дала европейским покупателям, традиционно ориентированным на Россию.