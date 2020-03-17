Март 17th, 2020

Екатерина Кухар вынуждена была прервать медовый месяц.

Прима Национальной Оперы Украины Екатерина Кухар срочно вернулась с мужем из отпуска в Тайланде.

С мужем Александром они праздновали там свой первый медовый месяц. Несмотря на то,что пара вместе уже десять лет и у них даже подрастает дочь,поженились они только в прошлом году.

И вот долгожданный отпуск пришлось прервать из-за коронавируса.

Екатерина очень расстроена так как в отпуске успела провести только три дня.

«Мне ничего никогда не доставалось легко и мой медовый месяц тому подтверждение»-написала в своем блоге балерина.

И добавила,что они с мужем будут скучать по Тайланду и ,при первой же возможности,постараются приехать опять.