 
 
Март 17th, 2020

Джаред Лето 12 дней медитировал в пустыне без телефона и интернета, и едва пришел в себя.

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В начале марта актер и музыкант Джаред Лето отправился в пустыню и занялся безмолвной медитацией. 12 дней он провел в полной изоляции — без телефона и связи с внешним миром.

Вернулся Лето уже в совсем другую реальность, где страны закрывают границы, а люди больше не жмут друг другу руки и сидят по домам из-за пандемии коронавируса. Мир, в который вернулся актер, ему не понравился.

Сейчас Лето читает сообщения от родственников и друзей и разбирается в том, что произошло, пока он медитировал в пустыне. Об этом он рассказал в своем инстаграме. Актер пожелал своим подписчикам здоровья и призвал лишний раз не выходить из дома.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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