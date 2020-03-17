Март 17th, 2020

Диетологи назвали схему еды для быстрого наращивания мышц





Для того чтобы сжечь жир и нарастить мышцы, нужно есть яйца, бананы, авокадо и бобовые.

Об этом сообщает издание La Vanguardia (Барселона, Испания) со ссылкой на врачей-диетологов.

По их словам, яйца полезны тем, что содержат белок и лейцин, позволяющий мышцам расти быстрее.