Март 17th, 2020

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

43-летний Райан Рейнольдс и его 32-летняя супруга Блейк Лайвли занимаются благотворительностью — так, в прошлом году они пожертвовали по миллиону долларов каждый в фонд помощи детей иммигрантов. А вчера актер сообщил, что они с женой сделали пожертвование в размере миллиона долларов двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada. Это благотворительные организации, которые обеспечивают питанием миллионы людей в США и Канаде (родной стране актера) для предотвращения голода.

Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем миллион долларов в эти две организации. Им нужна ваша помощь. И если вы можете помочь, сделайте это,



— написал актер.

Но даже в такой ситуации актер нашел место для юмора.

Берегите себя. Оставьте место для радости. Позвоните кому-нибудь, кто изолирован и может нуждаться в связи (номер Хью Джекмана — 1-555-Хью),

— добавил он.

Лайвли же добавила, что, несмотря на необходимость вынужденной изоляции во время эпидемии коронавируса, можно продолжать поддерживать связь с другими людьми благодаря видео- и аудиоприложениям.

Помните о любви, которая, несмотря ни на что, пройдет через все это. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если для этого просто нужно остаться дома.

А теперь скажите кто-нибудь Райану, что его «эмоциональное дистанцирование» от тещи — это не обстоятельство. Ничто его не спасет,



— написала она.

Таким образом, Лайвли и Рейнольдс пополнили ряды знаменитостей, кто сделал пожертвования в это непростое для всего мира время. Ранее это сделали Джорджио Армани, Марк Цукерберг и другие звезды.