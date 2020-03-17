Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали миллион долларов продовольственным организациям на фоне вспышки коронавируса

43-летний Райан Рейнольдс и его 32-летняя супруга Блейк Лайвли занимаются благотворительностью — так, в прошлом году они пожертвовали по миллиону долларов каждый в фонд помощи детей иммигрантов. А вчера актер сообщил, что они с женой сделали пожертвование в размере миллиона долларов двум некоммерческим организациям: Feeding America и Food Banks Canada. Это благотворительные организации, которые обеспечивают питанием миллионы людей в США и Канаде (родной стране актера) для предотвращения голода.
Коронавирус ужасно повлиял на пожилых людей и людей с низким доходом. Мы с Блейк жертвуем миллион долларов в эти две организации. Им нужна ваша помощь. И если вы можете помочь, сделайте это,
— написал актер.
Но даже в такой ситуации актер нашел место для юмора.
Берегите себя. Оставьте место для радости. Позвоните кому-нибудь, кто изолирован и может нуждаться в связи (номер Хью Джекмана — 1-555-Хью),
— добавил он.
Лайвли же добавила, что, несмотря на необходимость вынужденной изоляции во время эпидемии коронавируса, можно продолжать поддерживать связь с другими людьми благодаря видео- и аудиоприложениям.
Помните о любви, которая, несмотря ни на что, пройдет через все это. Все мы можем сделать что-то друг для друга, даже если для этого просто нужно остаться дома.
А теперь скажите кто-нибудь Райану, что его «эмоциональное дистанцирование» от тещи — это не обстоятельство. Ничто его не спасет,
— написала она.
Таким образом, Лайвли и Рейнольдс пополнили ряды знаменитостей, кто сделал пожертвования в это непростое для всего мира время. Ранее это сделали Джорджио Армани, Марк Цукерберг и другие звезды.
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