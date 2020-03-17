 
 
Март 17th, 2020

Билли Айлиш хотела покончить жизнь самоубийством

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Американская певица Билли Айлиш в интервью изданию The New York Times рассказала, что ранее ее посещали мысли о самоубийстве. Наложить на себя руки популярная артистка хотела из-за травли в Сети.
Айлиш призналась, что ее сценический образ шокирует людей, но это именно то, к чему она стремится. Певица призналась, что «заряжается» от «взрывов в головах людей». Вместе с тем она отметила, что ее поведение становится причиной для активности хейтеров.
«Мой образ часто становился мишенью для буллинга, что приводило меня к меланхолии и депрессивным мыслям», — цитирует издание слова артистки.
Однажды, по ее словам, она заявила своему родному брату о том, что хочет покончить с собой.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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