Март 17th, 2020

Билли Айлиш хотела покончить жизнь самоубийством

Американская певица Билли Айлиш в интервью изданию The New York Times рассказала, что ранее ее посещали мысли о самоубийстве. Наложить на себя руки популярная артистка хотела из-за травли в Сети.

Айлиш призналась, что ее сценический образ шокирует людей, но это именно то, к чему она стремится. Певица призналась, что «заряжается» от «взрывов в головах людей». Вместе с тем она отметила, что ее поведение становится причиной для активности хейтеров.

«Мой образ часто становился мишенью для буллинга, что приводило меня к меланхолии и депрессивным мыслям», — цитирует издание слова артистки.

Однажды, по ее словам, она заявила своему родному брату о том, что хочет покончить с собой.