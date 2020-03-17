Март 17th, 2020

Археологи обнаружили в Египте древнюю гробницу жреца с богатым содержимым

Группа археологов, проводившая раскопки в египетском городе Луксор, в знаменитой на весь мир Долине Царей, на западном берегу Нила, подарила миру новую фантастическую находку, которая практически бесценной для истории человечества. Так, по словам исследователей, они нашли уникальную гробницу с мумиями 13 века до нашей эры. В гробнице были обнаружены два саркофага, в каждом из которых находится мумия.

Как сообщил министр по делам древностей Халед аль-Анани, в гробнице были обнаружены мумии жреца и его жены, декоративные саркофаги, более тысячи статуэток, цветные рисунки, изображающие семью фараонов, и другие не менее важные ценности.

Кроме всего выше перечисленного, в могиле нашли огромную коллекцию из глиняных горшков разных форм и размеров. Вероятно, что они использовались в древности для бальзамирования. Большинство предметов отлично сохранились, несмотря на возраст. Как уточнили археологи, древняя гробница расположена в некрополисе Драа Абул Нагаа, расположенном рядом со знаменитой Долиной Царей.

«Найдена усыпальница стены, которой покрыты разноцветными фресками с изображением Яхмос-Нефертари и ее сына фараона Аменхотепа I. Обнаруженные два хорошо сохранившихся саркофаги, в которых находятся мумии», — сообщает Халед аль-Анани.

По мнению специалистов,которые уже успели перевести древние тексты на некоторых древних артефактах, в гробнице был похоронен сановник по имени Ау-Сахрат, который при жизни занимал должность городского судьи и жил в эпоху фараонов XVIII династии, правившей Египтом с 1550 по 1292 года до нашей эры. Как отметили ученые, информация о гробнице была известна археологам с начала ХХ века, но найти вход в нее удалось лишь недавно. В захоронении, кроме раскрашенных гробов с мумиями, было найдено примерно 1050 артефактов, включая погребальные маски и несколько сотен миниатюрных ритуальных статуэток — ушебти, сделанных из фаянса, терракота и дерева.

Кроме основного зала, в гробнице есть две камеры, к изучению которых археологи уже приступили. И, возможно, скоро поразят мир новой находкой.