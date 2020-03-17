 
 
Март 17th, 2020

Анна Семенович боится,что ее не узнают после карантина.

семенович5Публичные люди не привыкли к затворничеству и многие из них испытывают сейчас настоящий стресс. А стресс,как известно,многие привыкли заедать.

К таким любителям вкусного относиться и Аня Семенович. Девушка обладает яркой  внешностью с пышными формами и много раз рассказывала,что очень любит и готовить,и поесть.

Но сейчас,когда физических нагрузок и движения стало в разы меньше,Аня рискует набрать много лишних килограммов из-за своей любви к еде.

Но это ее не останавливает.Ведь хорошее настроение намного важнее тонкой талии,как считает сама певица.

Можем пожелать Ане хорошего аппетита и здоровья по такому поводу.

Tags: , , , | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес ﻿
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