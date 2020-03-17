Март 17th, 2020

Американские кассовые сборы установили антирекорд

Коронавирус внес свои коррективы в динамику американских кассовых сборов. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, на прошедших выходных в Северной Америке они оказались наименьшими за последние 20 лет. А лидером остался анимационный фильм студии Pixar «Вперед», заработавший еще 10,5 миллиона долларов. Мировые сборы мультфильма превысили 100 миллионов долларов, и это один из худших результатов среди проектов студии.

Со второго места стартовал фильм под названием «Верю в любовь». Его премьерные сборы составили 9,5 миллиона долларов. Но главным неудачником оказалась экранизация комиксов «Бладшот», в которой главную роль исполнил Вин Дизель. Этот фильм собрал в свой первый уик-энд более чем скромные 9,3 миллиона долларов, что позволило ему занять лишь третье место. Еще 13 миллионов долларов лента смогла заработать в международном прокате.

Стоит отметить, что «Бладшоту» предсказывали более уверенный старт. Аналитики полагали, что он может стартовать с результатом 10-12 миллионов долларов. Общие потери лидеров из-за страхов, связанных с распространением коронавируса оцениваются в 25-30 процентов.