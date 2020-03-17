Март 17th, 2020

Алена Алена порадовала поклонников веселым фото.

Восходящая звезда украинского рэпа Алена Алена уже давно завоевала зрителей чувством юмора и легким характером. Не смотря на свои далеко не модельные параметры,девушка не стесняется размещать фото даже совсем без одежды . Видно,что комплексами артистка не страдает.

На этот раз на своей странице Алена разместила домашнее фото,где она в одном полотенце дает советы девушкам по уходу за собой в это нелегкое время.

Ведь по условиям общего карантина все салоны красоты могут быть закрыты и тогда красавицам придется спасаться подручными средствами.

У Алены такая проблема явно не стоит. Она рекомендует делать косметическую маску на лицо из того,что есть в холодильнике. В ее случае-из листа капусты.