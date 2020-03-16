Март 16th, 2020

Звезда «Гарри Поттера» рассказал, как стал алкоголиком

Звезда «Гарри Поттера» рассказал, как стал алкоголиком — по его словам, это очень печальная история, испортившая его карьеру.

30-летний британский актер Дэниел Рэдклифф, который прославился благодаря фильму о Гарри Поттере (Harry Potter), признался, что именно главная роль в этой картине послужила причиной того, что он стал алкозависимым. Это откровенное признание он сделал в программе BBC Radio 4′s Desert Island Disks.

Если бы я вышел и напился, я бы внезапно осознал, что это всем интересно, потому что это не просто пьяный парень. Это было бы что-то вроде «о, Гарри Поттер напивается в баре». А потом, когда сильно напиваешься, ты осознаешь, что теперь люди смотрят на тебя еще больше, потому что теперь ты слишком пьян. И ты думаешь, что, вероятно, тебе следует пить еще больше, чтобы это игнорировать,

— сказал он.

Дэниел Рэдклифф в фильме «Гарри Поттер и философский камень»

Он добавил, что из-за обрушившейся на него славы он стал злоупотреблять алкоголем. В «Гарри Поттере» Рэдклифф стал сниматься, когда ему было 11 лет. По его словам, к алкоголю он пристрастился ближе к окончанию саги — последний фильм о знаменитом волшебнике вышел в 2011 году.

Я много пил. Это началось ближе к концу съемок «Гарри Поттера» и продолжилось после того, как они закончились. Это была паника, я не знал, что делать дальше. Я чувствовал себя некомфортно, будучи трезвым,



— признался он.

Дэниел Рэдклифф в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть I»

Он также поговорил о том, каково это — быть ребенком-звездой, и что происходит, когда дети перерастают свои роли.

Они становятся кормильцами для своей семьи. Таким образом, многие люди становятся зависимы от них, поэтому они чувствуют давление со стороны.

Я думаю, именно поэтому вы и видите, что люди начинают пить и употреблять наркотики, потому что это весело и доступно для них, это кажется им хорошей идеей. Рядом с тобой нет никого, кто говорил бы о последствиях или был бы честен с тобой по этому поводу,

— говорит он.

Это уже не первый раз, когда Рэдклифф признался в том, что испытывал проблемы с алкогольной зависимостью. В прошлом году он рассказал, что раньше для него лучшим способом забыть, что он постоянно находится в центре внимания, было просто напиться.

Вот уже несколько лет актер ведет трезвый образ жизни. По словам актера, справиться с зависимостью ему помогли его родители и коллеги.

Они помогли мне в ключевые моменты моей жизни,

— заключил он.