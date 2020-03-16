Март 16th, 2020

Знаменитую «Мэрри Поппинс» арестовала полиция

Наталья Андрейченко давно живет в Мексике. Здесь же она снимает видео для онлайн-курсов «От сердца к сердцу». Одна из съемок проходила на руинах древнего города Майя в Ушмале. Наталья и съемочная группа не знали, что снимать здесь и использовать квадрокоптеры запрещено.

«Они спросили, мол, не пристают ли к женщине? И тут мы сделали глупость, сказав, что никто ни к кому не пристает, мы просто снимаем видео для проекта. Узнав, что мы ведем съемку, не имея на то разрешения, полицейские сразу забрали Наталью и всю съемочную группу в участок», — рассказал представитель артистки Ян Трунцев.

К счастью для актрисы, полицейские не заметили квадрокоптер и поэтому быстро отпустили задержанных. В противном случае съемочной группе грозил реальный тюремный срок.