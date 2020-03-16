Юрий Лоза заявил, что коронавирус изобрел бог по просьбам землян

Популярный советский и российский автор-исполнитель Юрий Лоза, известный, кроме прочего, своими высказываниями на всевозможные темы, прокомментировал ситуацию в мире, связанную с коронавирусом.

По словам бывшего музыканта, эпидемия пришла на нашу планету не просто так, а с целью показать людям, что не следует радоваться во время Великого поста, который, согласно православным традициям, в этом году продолжается со 2 марта до 18 апреля.

«Cейчас Великий пост, — написал Лоза в «Фейсбуке». — В это время хорошо бы думать о вечном и сократить до минимума всякую веселуху. Это касается массовых зрелищ, которые желательно игнорировать или не затевать. И в то же самое время на нас как снег на голову свалился коронавирус, из-за которого уже отменили огромное количество мероприятий, и количество отменённых только нарастает. Вы поняли, к чему я веду? А что, если всё это как-то связано между собой? Скажем, обратился какой-нибудь святой отец и праведный молитвенник к Создателю с просьбой — немного поумерить всяческую развлекалку на нашей Земле, и его слова были услышаны. А? Как вам такое предположение?»