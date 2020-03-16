«Все должны переболеть» — Британия решила лечить коронавирус по своему

Петр Чернышев: Важно помнить, что в этой стране сильнейшая научная школа именно в инфекционных заболеваниях — это была империя с бессчетными колониями в экзотических локациях — и там возникало очень много болезней смертельных для белого человека. С ними надо было учиться бороться — научились и передают эти знания до сих пор. Есть много факультетов в университетах, где этому учат.
Их идея: давайте изолируем людей старше 70ти лет (у которых большая смертность) — а остальные, включая детей, пусть переболеют побыстрее и в легкой форме. Тогда у всей страны возникнет “национальный иммунитет”. Пока заразность R0>2 — более 50% населения заразится очень быстро и так же быстро выздоровеет. Умрет такой же процент как при обычном гриппе (это если удастся хорошо изолировать пенсионеров — что не факт!) А потом, когда возникнет этот иммунитет — R0 упадет ниже 1 и все будет хорошо. Пенсионеров тогда можно выпускать — поскольку у системы здравоохранения хватит мощностей их вылечить! Премьер страны всегда выступает вместе с двумя крутыми экспертами (я читал их биографии — можно доверять) и они очень логичны. Если такое получится — будет Нобелевская премия и место в учебниках истории человечества.
Carina Cockrell-Fehre: Во время изоляции пенсионеров будут обеспечивать всем необходимым. 21 смерть от короновируса на сегодняшний день в Британии (за сутки цифра не изменилась) это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО пока люди старше 70 лет с большим количеством хронических заболеваний. Пик эпидемии ожидается через две-три недели.
Не отменены публичные мероприятия. Кроме тренажерных залов, ничего пока не закрыто. Ученые объяснили, почему надеются на то, что ситуация может и НЕ пойти по итальянскому и испанскому сценарию (хотя и совершенно не гарантировано!). Основные соображения таковы:
- в Британии менее атомизирована по регионам, чем в Италии, и гораздо более централизована система здравоохранения. Более сильна взаимосвязь между государственным и частным сектором, все это легче мобилизовать и заставить работать в унисон.
- в Британию вирус пришел позже Италии и гораздо меньшее время распространялся до того, как был впервые обнаружен, поэтому возможные контакты инфицированных с самого начала было легче определить и протестировать.
- в Британии люди ИЗНАЧАЛЬНО приучены гораздо меньше физически вторгаться в личное пространство друг друга, еще меньше — дотрагиваться друг до друга.
- семья в Британии, напротив, более атомизирована: мало семей, где совместно, под одной крышей или в непосредственной близости проживают несколько поколений, между поколениями вообще ослаблен контакт, и бабушкам с дедушками сложнее заражаться от остальных членов семьи.
- в Британии за последнее время, особенно с приходом интернета, досуг и шоппинг переместились в дома, и сократилась внешняя социальная активность, к тому же культура регулярных посещений баров и ресторанов менее распространена, чем в южной Европе (really?).
- Почему не закрыли школы. Это имеет смысл только во время полного карантина. Иначе нахождение миллионов детей и подростков не в школах в течение дня, а болтание по улицам, столпотворение их в развлекательных и торговых центрах, нахождение без должного присмотра в домах и т.д. создает угрозу их более интенсивных контактов с пожилыми и другими гражданами, входящими в группу риска, такое количество безнадзорной детворы увеличивает нагрузку на полицию, скорую помощь и социальные службы.
И еще. С учетом человеческой психологии, говорят ученые, если британцев СЕЙЧАС посадить в жесткий карантин и ввести такие же ограничения, как в Европе, когда инфекция распространяется не так быстро, как там, то в момент наибольшего пика (конец марта-май), люди уже расслабятся, устанут от ограничений, и В САМОЕ ОПАСНОЕ ВРЕМЯ станут нарушать условия жесткого карантина, который неизбежен.
И еще не забываем: Британия — остров, здесь сложнее прыгнуть в машину и поехать в ближайшую страну, границы были всегда, и основное сообщение с материком — авиационное.
Такие вот соображения и надежды (возможно, спорные). Через две-три недели ожидаем пика эпидемии.
Шоковая речь Джонсона «многие потеряют близких» была предназначена для того, чтобы беззаботные осознали угрозу и САМИ включили дисциплину самосохранения, потому что ЗАСТАВЛЯТЬ, «тащить и не пущать» граждан правительство здесь не приучено, для этого пока даже отсутствуют механизмы. Хотя не исключают, что это может измениться.
В Британии даже право прецедентно, то есть привязано к конкретной ситуации, все решения тоже ситуативны. Меняется ситуация- меняются решения.
Я не говорю, что это правильно. Я говорю, что это ТАК. У меня, увы, нет никакой экспертизы в биологии, медицине и эпидемиологии, чтобы ТОЧНО знать, КАК правительствам следует или не следует действовать в этой беспрецедентной ситуации. Я очень завидую тем, кто это точно знает.
https://ibigdan.livejournal.com/24849314.html
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