 
 
Март 16th, 2020

Врачи рассказали смертельную опасность горячей ванны



Один из основных способов отдохнуть после напряженного дня — водные процедуры. Тем не менее врачи рассказали, к чему может привести злоупотребление горячими ваннами.


Долгое времяпровождение в ванной или очень частое мытье может быть опасно для здоровья человека. Эти процессы могут негативно повлиять на натуральную микрофлору кожи, ведь есть риск смыть вместе с грязью и полезные микроорганизмы, основной специализацией которых является защита от инфекций.


Следует заметить, что такие средства для душа, как различные пены, гели и скрабы, также могут нанести вред. После их использования нарушается жировой баланс, а иногда появляются экземы и прочие кожные заболевания. Даже использование обычной мочалки может нести вред здоровью. Влажная среда в ванной комнате отлично благоприятствует увеличению количества бактерий на ней, которые в дальнейшем попадают на кожу.


Отмечается, что ещё одним фактором выступает высокая температура воды, пагубно влияющей на работу сосудов и сердца. При малейшем дискомфорте рекомендуется обратиться к врачу, чтобы избежать более серьезных проблем.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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