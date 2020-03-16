Март 16th, 2020

В Мексике нашли клад времен цивилизации майя.

Давно потерянную столицу древнего царства майя на заднем дворе мексиканского скотовода нашли профессор антропологии Чарльз Голден и его коллеги. Находка расположена в штате Чьяпас на юго-востоке Мексики.

Среди их находок есть клад артефактов майя. На одном из найденных предметов есть надписи, описывающие ритуалы, сражения, мифического водяного змея и танец бога дождя.

Также были обнаружены остатки пирамид, царского дворца и площадки для игры в мяч. Голден и его коллеги-исследователи полагают, что археологический объект, найденный в деревне Лаканха Тцеталь, был столицей царства Сак-Тцы.

К слову, историки и археологи искали доказательства существования Сак-Тцы с 1994 года, после того как они обнаружили ссылки на него в надписях, найденных при других раскопках цивилизации майя. Это царство также упоминается в надписях на барельефах, хранящихся в музеях по всему миру.

Сак-Тцы было далеко не самым могущественным из царств майя, и его остатки весьма скромны по сравнению с более известными местами в Чичен-Ице и близлежащем Паленке. Вероятно, сначала он был заселен в 750 году до нашей эры.