В Италии за сутки умерли 350 зараженных коронавирусом

В Италии за сутки умерли более 350 человек, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает Reuters.

Общее число погибших составило более 2,1 тысячи. Эта цифра не учитывает пока не проясненные данные из региона Апулия и провинции Тренто.

Кроме того, за сутки выявлено свыше трех тысяч новых случаев инфицирования. Теперь общее число зараженных в Италии составляет более 27,9 тысячи. Сообщается, что такой рост — 13 процентов за сутки — самый незначительный за все время с первого дня заражения в Италии.

По последним данным, количество погибших из-за коронавируса достигло 7044, общее число случаев заражения составило 179 тысяч, из них выздоровело 77,9 тысячи человек.