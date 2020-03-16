Март 16th, 2020

Ученые доследили,когда обычная яичница становиться опасной.

В рамках новой работы специалисты пришли к выводу, что регулярное употребление яиц вовсе не значит, что в организме человека появляется переизбыток насыщенных жиров, которые провоцируют проблемы с сердцем и сосудами.

Другое дело, если жарить яйца на сливочном масле или есть их вприкуску с жареным беконом.

Стереотипный завтрак с яйцами — это не просто яйца: в нем также есть продукты с большим количеством насыщенных жиров, такие как бекон или колбаса. Нужно ли их есть вместе? Нет, — отметил профессор Джон Доусон из исследовательской группы.

Второй эксперимент показал, что употребление яиц без вредных добавок не оказывает «существенного негативного влияния на уровень глюкозы в крови».

«В совокупности эти результаты не подтверждают выводы, сделанные из наблюдательных исследований, опубликованных ранее. Для здоровых людей нет ограничений на потребление яиц», — заключили специалисты.