Март 16th, 2020 Третья ливанская война начнется мощным наземным ударом

Пока вирусологи продолжают войну с коронавирусом, аналитики готовятся к конвенциональным войнам. Одним из таких конфликтов, который ожидается в ближайшее время, является третья ливанская.





Доктор Эхуд Эйлам из Центра стратегических исследований при Бар-Иланском университете рассматривает возможные сценарии действий ЦАХАЛа в этом случае.



На его взгляд, начиная с войны 2006 года, Израиль предпочитал сдерживать «Хизбаллу», а не сражаться с ней напрямую. Это привело к тому, что он вынужден был терпеть существенное наращивание ее военной мощи. Однако, начиная с 2012 года, ВВС совершили сотни боевых вылетов по целям в Сирии, чтобы остановить поставки новейшего иранского оружия «Хизбалле». Но хотя Израиль может продолжать задерживать процесс ее перевооружения, группировка уже стала достаточно сильной, и война может начаться в любой момент.



Обе стороны противостояли друг другу в Ливане в 1980-х и 1990-х годах, а 34 дневная война между ними летом 2006 года закончилась вничью. Согласно стратегическому плану ЦАХАЛа от 2018 года, в случае следующей войны между Израилем и «Хизбаллой» армия должна стремиться нанести ей мощный удар, чтобы добиться быстрой победы.





Однако, по мнению аналитика, достичь этого будет непросто. У «Хизбаллы» нет единого командного центра, который можно уничтожить и тем самым принести Израилю быструю и ясную победу. Организация также пользуется большой поддержкой со стороны шиитской общины в Ливане. У ЦАХАЛа гораздо больше оружия и сил, но у «Хизбаллы» есть до 150 000 ракет и реактивных снарядов, которые могут быть выпущены из тысячи систем залпового огня.



Весь Израиль находится в пределах поражения этих ракет, но в первую очередь они будут нацелены на север страны. Огромное количество ракет означает, что такие системы ПВО, как «Железный купол», смогут перехватить только некоторые из них. Авиация готовится к выполнению тысяч боевых вылетов, направленных на уничтожение ракетных установок. Но ВВС не сможет выполнить эту миссию самостоятельно, особенно если ракеты поразят аэродромы. Таким образом, полагает аналитик, «единственный эффективный способ полностью остановить ракетные обстрелы — начать широкомасштабное вторжение вглубь Ливана».



В 2006 году Израиль колебался и не хотел проводить крупномасштабное наземное наступление, опасаясь понести тяжелые потери. В следующей войне концепция должна быть противоположной. «Другими словами, сокращение израильских потерь как на линии фронта в Ливане, так и в тылу Израиля требует начать войну с крупномасштабного наземного удара» — указывает доктор Эйлам.



Многие в ЦАХАЛе стремятся доказать, что Израиль готов провести наземное наступление, даже если его издержки могут быть высокими. Концепция заключается в том, что враги Израиля не должны более рассчитывать на то, что армия опасается больших потерь и всегда будет полагаться на авиацию.





Доктор Эйлам напоминает, что в ходе операций в секторе Газа в 2008–2009 годах и в 2014 году Израиль совершал ограниченные наземные атаки и зависел от поддержки ВВС. С другой стороны, Израиль не должен начинать наземное наступление только для того, чтобы доказать свою готовность к риску. Если возникнет ограниченная конфронтация, и обе стороны выразят готовность положить ей конец в ближайшее время, то отправка наземных подразделений в Ливан может бессмысленно продлить войну.



По мнению аналитика, более предпочтительным сценарием будет массированное использование воздушно-десантных войск, которые могли бы проникнуть вглубь Ливана на десятки километров. Они не должны достичь Бейрута, как в 1982 году, но могут продвинуться далее, чем в 2006.



Для десантирования с воздуха могут быть использованы элитные подразделения, такие как 89-я бригада коммандос. Но войска не должны оставаться там одни длительное время. Это было бы слишком рискованно. Цель состоит в том, чтобы уничтожить ракеты «Хизбаллы» и затем уйти. Это больше похоже на масштабный рейд, а не традиционную сухопутную операцию.



Израиль не должен вернуться к 1990-м годам, когда он был вовлечен в бесконечную войну внутри Ливана.





Вместе с тем, как подчеркивает исследователь, десантные войска должны быть поддержаны специальными бронетанковыми подразделения, такими как 401-я бригада, вооруженная современными танками «Меркава-3″ и «Меркава-4″ и тяжелыми бронетранспортерами («Ахзарит» и «Намер»). Сложная сеть «C4I» (командование, управление, связь, компьютеры и разведка) также могут быть задействованы, но войска на поле боя не должны слишком зависеть от нее.



«Хизбалла» намеренно скрывает свои ракеты в жилых районах. Израильский удар по ракетам неизбежно приведет к сопутствующему ущербу, о чем правительство Ливана было неоднократно предупреждено. Если «Хизбалла» первой откроет огонь по израильским городам, это заставит Израиль немедленно и масштабно отреагировать. Упреждающий удар со стороны Израиля маловероятен, хотя сюрприз такого рода был бы крайне важен для того, чтобы застать «Хизбаллу» врасплох.



ЦАХАЛ имеет подавляющее превосходство перед «Хизбаллой», но последняя имеет относительные преимущества в виде значительного числа ракет. Обе стороны пытаются в настоящее время избежать дорогостоящей войны, но конфликт может начаться в любое время, даже против воли одной или даже обеих сторон.





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