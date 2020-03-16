Март 16th, 2020

Сын миллионера 21 год живет на улице с протянутой рукой





Райан Стаффьер из британского города Труро из-за наркозависимости поссорился с отцом-миллионером и бродяжничает на протяжении 21 года. Родственники сначала пытались лечить сына, но потом махнули на него рукой и выгнали из дома.



У мужчины есть 93 судимости. Он начал употреблять марихуану в 11 лет, потом пробовал другие наркотические вещества и к 20 годам стал героинозависимым. Отец и мать пытались бороться с пристрастием сына, но после безуспешного лечения выставили его на улицу.



Райан имеет десятилетнюю дочь, с которой он не общается. Мать девочки умерла от передозировки наркотиками, и теперь ребенок живет с его семьей за пределами графства Корнуолл.



Ради дочери Стаффьер решил с Рождества пройти программу реабилитации, это будет его третья попытка побороть зависимость. Сейчас он живет в гостинице. «Я хочу арендовать небольшую квартиру, завести собаку, научиться водить машину и найти работу», – подчеркнул он