Март 16th, 2020

Потап и Настя порадовали поклонников семейным фото.

Новая молодая семья украинского шоу-бизнеса не устает поддерживать интерес к себе новыми фото и видео.

На страницах молодоженов регулярно появляются фоторепортажи о всех событиях их жизни. Ни пробежка,ни завтрак,ни новые наряды Насти не остаются без внимания.

Так как Потап является не только продюсером,но и выступающим артистом,то времени на совместный отдых с Настей у него остается не так много.Потому каждый момент проведенный вместе не может не радовать парочку.

Это можно увидеть на новом фото,которое Потап опубликовал на своей странице пару часов назад.

Фото подписано»У нас на районе..»,потому ,скорее всего ,сделано возле дома Потапа и Насти. Видно,что ребята в обычной одежде,но очень счастливы находиться друг с другом.