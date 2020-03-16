Первое лекарство против коронавируса разработали в ЕС — по мнению врачей, оно достаточно эффективно протв новой инфекции.

Ученые в Нидерландах утверждают, что первыми в мире обнаружили антитело, которое эффективно блокирует коронавирус SARS-CoV-2. Препринт их исследования выложен на сервере BioRxiv, кратко беседу с профессором клеточной биологии Фрэнком Гросвельдом, руководителем группы, приводит nltimes.nl.

Он стоит во главе команды из десяти ученых в медцентре Erasmus в Роттердаме и Утрехтском университете.

Группа сообщила о моноклональном антителе, которое нейтрализует SARS-CoV - вирус-виновник атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Оно было обнаружено еще до появления SARS-CoV-2 – нынешнего коронавируса. Гросвельд говорит, что как только они получили штаммы современного вируса, тут же проверили против него те варианты антител, которые находились у них в лаборатории.

Выяснилось, утверждает он, что одно из антител «нейтрализует» вирус и «обладает потенциалом для предотвращения и/или лечения COVID-19, а также, возможно, других будущих заболеваний человека, вызванных патогенами из числа сарбэковирусов».

«Насколько нам известно, это первое антитело, которое блокирует инфекцию», — подчеркнул ученый, добавив, что их открытие необязательно приведет к созданию вакцины, скорее к новому лекарству.