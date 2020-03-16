Орландо Блум рассказал, как отказался от секса ради любви — по его словам, это было самое удивительное время в его жизни.

43-летний Орландо Блум дал большое интервью Sunday Times, в котором признался, что был несчастлив до встречи с Кэти Перри. Актер мечтал построить гармоничные отношения и решил воспользоваться необычным советом друга.

Он сказал мне: «Если ты хочешь серьезных отношений, воздерживайся в течение нескольких месяцев и разберись с этим». Это избавит от идеи идти на вечеринку и думать: «С кем я познакомлюсь сегодня?». И вдруг я осознал, что можно иметь отношения с женщиной, которая тебе просто подруга,

— сказал он.

Первоначально актер собирался воздерживаться от половых контактов более короткое время — всего три месяца.

Однако я действительно наслаждался тем, как поменялось мое отношение к женщинам. Я знаю, это звучит безумно,

— добавил он.

Блум также отметил, что порно разрушительно действует на отношения, сексуальную жизнь и либидо. Он добавил, что даже не мастурбировал во время шестимесячного воздержания.

Это было безумием. Не думаю, что это здоровое поведение. И конкретно такое отношение я не могу рекомендовать. Нужно постоянно держать свой член в тонусе,



— сказал он.

По иронии судьбы, как только период воздержания закончился, Орландо познакомился со своей нынешней возлюбленной и матерью будущего ребенка Кэти Перри. Это случилось на вечеринке после «Золотого глобуса» в январе 2016 года.