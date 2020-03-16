Обвал рубля резко ускорился

Российская нацвалюта продолжает стремительно слабеть к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже.

По состоянию на 12:03 мск курс доллара расчетами «на завтра» подскочил на 2,32 рубля к предыдущему закрытию до 74,92 рубля (ранее в ходе сессии превышал в моменте 75 рублей). Курс единой европейской валюты к этому времени взлетел на 3,375 рубля и оказался на отметке 84,1050 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, «давление на рубль продолжает оказывать снижение нефти». «В частности, нефть марки буквально в одном шаге от тестирования поддержки $30 за баррель. Рынок нефти остается под фундаментальным прессом сразу нескольких факторов, особое место среди которых занимают ценовая война России и Саудовской Аравии, а также распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним, 9 марта 2020 года на финансовых и нефтяном рынках случился «черный понедельник». Майские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent обвалились в ночь на 9 марта сразу на 31% — с пятничных $45 до $31. Резкое падение произошло из-за того, что страны альянса ОПЕК+ не смогли 6 марта договориться ни о дополнительном сокращении нефтедобычи, ни о продлении сделки на более длительный период (после 31 марта). К тому же Саудовская Аравия объявила о намерении увеличить добычу и снизить цены на нефть. На этом фоне на международном валютном рынке (российские были закрыты в связи с выходным днем) началась паника, — курс российской нацвалюты в течение дня обрушился до 86 рублей за евро и до 75 за доллар США. К вечеру понедельника потери удалось частично отыграть. По итогам торгов 10 марта доллар и евро подорожали лишь на 5-5,5%, так что не случилось и повторения «черного вторника» 2014 года, когда курсы валют на бирже за день подскочили на 38-48%, а курс евро достигал 100 рублей. Впрочем, девальвация российской нацвалюты продолжилась. На ситуацию влияет и стремительное распространение по всему миру коронавируса COVID-19.