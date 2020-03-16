Март 16th, 2020

Ноги Лободы достигли невероятной длины из-за неудачного фотошопа.

В сети разгорелась перепалка между поклонниками Лободы и ее хэйтерами из за последней фотографии певицы.

Светлана выложила фото из январского отпуска,на котором она в купальнике и на фоне тропического пейзажа.

Фото заметно обработано в фотошопе,потому ноги Лободы удлинились до бесконечности.

Многие поклонники,не разобравшись,начали делать комплименты и искренне восхищаться великолепными пропорциями девушки.

Но самые любопытные тут же сравнили фото и записи с концертов. При таком сравнении явно видно,что изображения певицы сильно отличаются друг от друга.