Ноги Лободы достигли невероятной длины из-за неудачного фотошопа.

В сети разгорелась перепалка между поклонниками Лободы и ее хэйтерами из за последней фотографии певицы.
Светлана выложила фото из январского отпуска,на котором она в купальнике и на фоне тропического пейзажа.
Фото заметно обработано в фотошопе,потому ноги Лободы удлинились до бесконечности.
Многие поклонники,не разобравшись,начали делать комплименты и искренне восхищаться великолепными пропорциями девушки.
Но самые любопытные тут же сравнили фото и записи с концертов. При таком сравнении явно видно,что изображения певицы сильно отличаются друг от друга.
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