Неизвестный устроил массовую стрельбу в США и застрелился

Неизвестный мужчина открыл стрельбу в нескольких местах в американском городе Спрингфилд (штат Миссури), после чего покончил с собой. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции города.

Ближе к полуночи в воскресенье, 15 марта (утро 16 марта по московскому времени), полицейские получили несколько сообщений о стрельбе в разных местах. Последним оказался магазин Kum & Go. Как выяснилось, вооруженный мужчина, который считается причастным ко всем инцидентам, попал в ДТП возле супермаркета, затем зашел в помещение и начал стрелять по людям.

Он также открыл огонь по первым прибывшим на место полицейским, . Оба получили ранения, один скончался позднее в больнице. Вторая группа стражей порядка же обнаружила, что стрелок совершил суицид. Помимо офицера погибли еще три человека, находившихся в супермаркете, еще один получил ранение.

Отмечается, что личность стрелка пока не установлена. О его мотивах ничего не сообщается.