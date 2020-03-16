Найден способ похудеть за час без операции

Медики нашли способ похудеть за час без операции и восстановления. Об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Динеш Майни (Dinesh Maini), владеющий клиникой Zenith Cosmetic в Лондоне, рассказал о процедуре под названием Bodytite, которая не требует хирургического вмешательства. Данная безболезненная тепловая терапия постепенно расщепляет жировые клетки, после чего они выводятся из организма через специальную трубку.

Отмечается, что стоимость процедуры, которая одновременно удаляет жир и подтягивает кожу, начинается от 3,3 тысячи фунтов стерлингов . Ее цена варьируется в зависимости от обрабатываемой области и используемого аппарата.

«Процедура проводится с использованием местной анестезии, поэтому пациенты не должны чувствовать боль после ее проведения», — заявил Майни. Он также объяснил, что жир может вернуться в связи с нездоровым образом жизни человека. Однако медик отметил, что редко наблюдал такой процесс у своих клиентов.

В августе 2019 года был найден простой способ похудеть без диеты. По словам диетолога Грейми Томильсона (Graeme Tomlinson), для того чтобы сбросить вес, необходимо просто уменьшить порции любимых блюд. «Иногда вместо того, чтобы один раз нарушить вашу диету, можно просто уменьшить размеры порций ультракалорийных продуктов и напитков. Именно из-за них обычно растет вес», — пояснил эксперт.